banner913
banner932
“Harekat mucizeydi”
“Harekat mucizeydi”
14 0
“Ülkede istikrar yok”
“Ülkede istikrar yok”
17 0
 
Yeşilova da çalışmalara başladı
Yeşilova da çalışmalara başladı
22 0
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
60 0
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
22 0
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
108 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
35 0
banner1032

Mesajınız Var

banner1020

banner974
Mesajınız Var
banner971
Sn. Ersin Tatar, siz de Türkiye’deki siyasetçilerin ceket modasına uyarak kareli ceket olan ‘Winner çeket’ giymeye başlamışsınız. Acaba bilinçli mi yapıldı yoksa beğendiğiniz için mi giyiyorsunuz?
 
Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz gün Mağusa bölgesinde yaptığınız bölge toplantısında 100’ün üzerinde partinize yeni katılım olması dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan kurultayda kaleniz Mağusa bölgesi olacak…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a daha çok turist çekmek maksadıyla tanıtım kampanyası başlatılacak olan ‘Ada Kıbrıs’ çalışmaları hayırlısı olsun. İnşallah ülke turizmine önemli katkı sağlar…
 
Sn. Murat Şenkul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yaptığınız görüşmeden oldukça mutlu ayrılmışsınız. Nasıl bir işbirliği içinde olacaksınız merak konusu…
 
Sn. Arslan Bıçaklı, sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde siyasilerin en büyük hastalığı çalıştıramadıkları bir yeri hemen satmak istiyorlar. O nedenle de devlete ait KİT kalmadı…
 
Sn. Fatma Çime Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak geleneksel olarak düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali için hazırlıklarınızı sürdürüyormuşsunuz. Oldukça dolu bir programı olan festival yine büyük ilgi görecektir…
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.