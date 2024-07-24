Sn. Ersin Tatar, siz de Türkiye’deki siyasetçilerin ceket modasına uyarak kareli ceket olan ‘Winner çeket’ giymeye başlamışsınız. Acaba bilinçli mi yapıldı yoksa beğendiğiniz için mi giyiyorsunuz?



Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz gün Mağusa bölgesinde yaptığınız bölge toplantısında 100’ün üzerinde partinize yeni katılım olması dikkatlerden kaçmadı. Anlaşılan kurultayda kaleniz Mağusa bölgesi olacak…



Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a daha çok turist çekmek maksadıyla tanıtım kampanyası başlatılacak olan ‘Ada Kıbrıs’ çalışmaları hayırlısı olsun. İnşallah ülke turizmine önemli katkı sağlar…



Sn. Murat Şenkul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile yaptığınız görüşmeden oldukça mutlu ayrılmışsınız. Nasıl bir işbirliği içinde olacaksınız merak konusu…



Sn. Arslan Bıçaklı, sizin de söylediğiniz gibi ülkemizde siyasilerin en büyük hastalığı çalıştıramadıkları bir yeri hemen satmak istiyorlar. O nedenle de devlete ait KİT kalmadı…



Sn. Fatma Çime Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak geleneksel olarak düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali için hazırlıklarınızı sürdürüyormuşsunuz. Oldukça dolu bir programı olan festival yine büyük ilgi görecektir…

