Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, birçok köylü vatandaşın dört gözle beklediği kırsal kesim arsalarında faiz affı konusunda beklenen af olmaması vatandaşları üzdü. Acaba bu konuda bir düzenleme yapılması mümkün değil mi?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Fenerbahçeliler Günü nedeniyle yapılan kutlama etkinliklerine katılarak boy göstermişsiniz. Ancak 10 yıldır takımınızın şampiyonluk elde edememesi moralinizi bozuyordur diye düşünüyoruz…



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Kırsal Kesim Arsası affı ile ilgili madde pek beğenilmemiş. Zira beklentiler faizlerin iptal edilmesi ve indirim yapılmasıydı…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki devlet üniversitelerinde eğitimi alacak olan öğrencilerin okul harcı ödemeyecek olmaları güzel bir gelişme. Ancak ülkemizden kaç öğrenci Türkiye’deki devlet üniversitelerinde kayıt yapmış durumda bilginiz var mı?



Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak görev yaptığınız günlerde müsteşarlığınızı yapan Dr. Ali Çaygür’ün erken yaşta vefatı oldukça üzdü… Onun pandemi döneminde yaptıklarını unutmak mümkün değildir.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi çatısı altında olan tüm yerleşim yerlerine eşit hizmet yapak için canla başla çalışıyor muşsunuz. Allah kolaylık versin diyelim…

