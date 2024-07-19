Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, şanlı 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50. Yıl kutlamaları oldukça görkemli olacağa benziyor. Zira TSK’nin hem kara hem hava unsurlarının kalabalık olarak boy göstereceği açıklandı. Hade hayırlısı…



Sn. Zorlu Töre, Türkiye’nin gerekirse hem hava hem de deniz üssü kurması için destek verdiğinizi açıkladınız. Zaten hava üssü kurulmuş durumda deniz üssü için bizce adım atılmış durumda…



Sn. Olgun Amcaoğlu, partinizde kurultay süreci dün itibariyle başlamış durumda. Herhalde sizde adaylık sürecinizi başlatmışsınızdır. Yolunuz açık olsun diyoruz…



Sn. Tufan Erhürman, yapılan son ankete göre, gerek partiniz gerekse siz ilk seçimde sandıktan birinci olarak çıkacakmışsınız. Ancak bu işler anketlerde olduğu gibi olmadığını siz de bizden iyi biliyorsunuz…



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak ikinci su kuyusundaki eksiklik olan büyük jeneratörü dün itibariyle deneyerek devreye koymuşsunuz. Hade hayırlısı olsun diyelim…



Sn. Eralp Şerifoğlu, çok geçmiş olsun. Dün sizde trafikten nasibinizi almışsınız ve kaza yapmışsınız. Allaha şükür ki sağlığınız yerindeymiş. Bu son olur inşallah…

