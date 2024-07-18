Sn. Ünal Üstel, KTSYD’nin önceki akşam yapılan ‘Sporun Oscar Ödülleri’ gecesinde gözler sizi aradı. Ancak siz Galatasaray’ın şampiyonluk balosu gecesindeymişsiniz. Anlaşılan seçim yatırımı yapıyorsunuz…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, rüşvet iddiası ile göz altına alınan Özel Kalem Müdürünüzü görevden alacak mısınız? Bu arada yapılacak UBP kurultayında aday çokluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin sezon öncesi hazırlıklarını takip ediyor musunuz? Herhalde Mourinho ile bu sezon hedeflerinize ulaşacaksınız. Yoksa şimdiden şampiyonluk konuşmak için erken mi diyorsunuz…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, KTSYD’nin ödül gecesinde yine herkesin odağındaydınız. Başarıl bir başkan tabi ki gözde olacaktır. Bu arada Savaş Tilki hocayı da hiç yanınızdan eksik etmiyorsunuz…



Sn. Necati Özsoy, sizin başkanlığınızdaki KTSYD yönetimi 1 yıl içinde yaklaşık 39 faaliyet gerçekleştirmişsiniz. Allah kolaylık versin. Ekibinizle birlikte uyumlu çalışmanız takdir topluyor…



Sn. Hasan Gazioğlu, Tenis Federasyonu’na bağlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aras Astan’ın yaş kategorisinde Dünyanın Bir Numarası olması sizi oldukça gururlandırmış olsa gerek….

