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TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
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Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
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“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
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Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
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“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
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Sn. Ünal Üstel, KTSYD’nin önceki akşam yapılan ‘Sporun Oscar Ödülleri’ gecesinde gözler sizi aradı. Ancak siz Galatasaray’ın şampiyonluk balosu gecesindeymişsiniz. Anlaşılan seçim yatırımı yapıyorsunuz…
 
Sn. Sadık Gardiyanoğlu, rüşvet iddiası ile göz altına alınan Özel Kalem Müdürünüzü görevden alacak mısınız? Bu arada yapılacak UBP kurultayında aday çokluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin sezon öncesi hazırlıklarını takip ediyor musunuz? Herhalde Mourinho ile bu sezon hedeflerinize ulaşacaksınız. Yoksa şimdiden şampiyonluk konuşmak için erken mi diyorsunuz… 
 
Sn. Hüseyin Amcaoğlu, KTSYD’nin ödül gecesinde yine herkesin odağındaydınız. Başarıl bir başkan tabi ki gözde olacaktır. Bu arada Savaş Tilki hocayı da hiç yanınızdan eksik etmiyorsunuz…
 
Sn. Necati Özsoy, sizin başkanlığınızdaki KTSYD yönetimi 1 yıl içinde yaklaşık 39 faaliyet gerçekleştirmişsiniz. Allah kolaylık versin. Ekibinizle birlikte uyumlu çalışmanız takdir topluyor…
 
Sn. Hasan Gazioğlu, Tenis Federasyonu’na bağlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aras Astan’ın yaş kategorisinde Dünyanın Bir Numarası olması sizi oldukça gururlandırmış olsa gerek….
 
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