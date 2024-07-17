Sn. Ersin Tatar, Rum basınına göre, BM Genel Sekreteri liderlerle bir araya gelerek bir metin sunma hazırlığındaymış. Sizce bu metin KKTC için olumlu mu değil mi?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta eğitimde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim veren üniversitelerin yetkilileri ile bir araya gelerek görüş alış-verişinde bulunmuşsunuz. Bu arada geçtiğimiz yılki hizmet içi eğitimlere mazeretli olarak katılamayan öğretmenlere yapılan kesintiler herhalde ödenmiştir…



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı’nda aylardır kimlik için sadece bir imza bekleyen üçüncü ülke vatandaşları varmış. Bu kişilerin neden kimlik alamadığını sorsanız iyi olacak bizce…



Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınıza bağlı Çevre Koruma Dairesi ekiplerince alınan deniz suyu analizlerinde 5 plajın dışında kalan plajlarda kirlilik görülmemiş. Ama o 5 plaj da otellere ait plajlar olduğu için tehlikeli bir durum söz konusu…



Sn. Göktürk Ötüken, takımınız Galatasaray’ın hazırlık maçında farklı mağlup olması oldukça moralinizi bozmuş. Ama hazırlık maçlarının bir ölçü olmadığını unutmayın diyoruz…



Sn. Fuat Namsoy, Lapta Spor Kulübü yönetimine girerek oldukça aktif olduğunuzu duyduk. Bu arada teknik direktör belirlenmesi konusunda yaptığınız diretmenin sebebi siyasi mi?



