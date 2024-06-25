Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, İngiltere’deki bazı eski dostlarınız doğrudan uçuşlar konusunda destek atmaya devam ediyormuş. Milletvekili Duncan Smith’in İngiliz parlamentosuna KKTC’ye doğrudan uçuş çağrısını yinelemesi oldukça önemli…



Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde Güney Kıbrıs’ta başlayan mülkiyetle alakalı tutuklamaları ülkemiz turizmi acısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancıların güneyden gelişini kısıtlaması turizmimizi etkileyecek mi?



Sn. Dursun Oğuz, Bakanlığınıza bağlı vatandaşlık verilmesi ile ilgilenen bölümü biraz mercek altına almanızda fayda var… Zira bazı kötü kokular buradan yayılıyormuş…



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz’da hem Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Yunanistan Başbakanı Mitçotakis’in adaya gelecek olması oldukça dikkat çekici değil mi? Bir de bakarsınız iki lider ara bölgede ortak bir görüşme yaparlar…



Sn. Ahmet Tuğcu, 100 milyon TL’ye yaklaşan Ercan Havalimanı’nın elektrik borcu hakkında iddianız oldukça dikkat çekici. Casinolara yapılan aflar gibi T&T şirketine de yapılacak iddianız çok konuşulacak….



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak 5 yıl aradan sonra bu yıl düzenleyeceğiniz Geleneksel İskele Festivali çeşitli etkinlikleriyle çok konuşulacak gibi. Kolay gelsin…

