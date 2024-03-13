Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, ülkede son 2 aydır sürdürülen sahte diploma kovuşturması neticesinde birçok eski bakan ve milletvekili tutuklanarak haklarında dava okundu. Acaba bundan sonraki süreçte bu kovuşturma nasıl sürecek?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde uzun yıllar görev yapan üç personelin emekliliği için verilen yemeğe katılarak plaket vermeniz herhalde bu personelleriniz için ayrı bir gurur olsa gerek…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullarda tam gün eğitim için bu yıl uygulamaya konulan haftanın 2 günü tam gün eğitim denemesi aile bütçelerini oldukça zorluyormuş. Zira orta eğitimde okudukları okullara uzaktan gelen öğrenciler için aileleri günlük 200 TL harçlık veriyormuş…



Sn. Mehmet Harmancı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Holguin ile yaptığınız görüşmede geçiş kapılarının artırılması yönündeki görüşlerinize acaba ondan nasıl bir yanıt aldınız?



Sn. Hilmi Öztemiz, eşinizin 6. ölüm yıldönümünde aldığınız şok haber ile adeta kahrolmuşsunuz. Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin diyoruz...



Sn. Fehmi Oktay, ilkbahar aylarının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde sıcaklıkların 25 santigrat dereceye kadar çıkması yaz aylarının ne kadar sıcak geçeceğinin bir göstergeci olabilir mi? Yoksa bunu konuşmak için daha erken mi diyorsunuz…

