Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, gençlere ev alma veya yapmaları için ucuz kredi olanağı sağlayacağınızı açıkladınız. Bu konuda biraz daha ihtiyatlı hareket etmenizde fayda var. Zira faizlerin % 40’lara çıktığı bu dönemde bankalar ne kadar ucuz kredi verebilirler ki?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı okullarda ilk dönem başlayan ancak durdurulan iyileştirme çalışmaları yeniden başlaması güzel, ancak sizde biliyorsunuz ki eğitimin devam ettiği bir sırada inşaat yapmak güvenlik açısından tehlikeli.





Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde gençler için verilen kırsal kesim arsaları konusunda adaletli bir dağıtım olması için oldukça titiz çalıştığınızı biliyoruz. Ancak bazı kişiler bunu istismar etmeye çalışmaz umarız.



Sn. Hasan Öztaş, büyük geçmiş olsun. Bir haftadır çektiğiniz acılarınız gerçekleştirilen operasyonla sona ermiş. Allah daha büyük acılar vermesin diyelim.



Sn. Aziz Kaya, Lefke Belediyesi olarak Citaslow KKTC Ağı Başkanlığı görevini dün itibariyle Tatlısu Belediyesi başkanı Orçan’dan devralmışsınız. Hayırlı olsun. Ülkemizde belki de en fazla cittaslow belediyeciliği yapılan belediye olarak bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tam…



Sn. Prof. Dr. Asım Vehbi, ARUCAD’ın Pakistan’da da bir sanat kolejiyle işbirliğine gitmesi için yaptığınız protokol çok güzel. Umarız kısa zamanda bunun meyvelerini alırsınız.

