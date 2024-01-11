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UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
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Mesajınız var

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Mesajınız var
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Sn. Ersin Tatar, Salı günü batı bölgesinde tam gün mesai yapmışsınız. Okullardan başlayarak, tarım alanlarına ziyaretler sonrasında Lefke bölgesi muhtarlarıyla da bir araya gelmişsiniz. Maşallah sizdeki bu enerjiye.
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Alav cinayetiyle ilgili olarak aranan ve Güney Kıbrıs’ta tutuklanarak ülkemize teslim edilen katilleri, getirilmesine yardımcı olan kişiler Rum polisince tutuklandı. Bu konuda bir girişim yapılacak mı?
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, hükümet ortakları arasında gerilime neden olan T izinleri verilmesi konusunun iptal edilmesi herhalde sizi memnun etmiştir. Bu arada ülkeye kış turizmi kapsamında gelen İskandinav turist sayısında bir artış var mı?
 
 
Sn. Hasan Taçoy, 2024 yılıyla birlikte partinizde kurultay çalışmaları başlamış oldu. Siz herhalde başkanlık için çalışmalarınıza sessiz ve derinden devam ediyorsunuzdur. Ama anlaşılan işiniz oldukça zor.
 
Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenize başlattığınız alt yapı çalışmalarını hızla tamamlamaya devam ediyormuşsunuz. Yeni yılla birlikte bölgede bir spor alanı yapmayı planlıyor musunuz?
 
Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak deneme ekimlerine bu yıl Güzelyurt bölgesinde devam etmişsiniz.  Ancak çiftçiler bu yıl yine kurak bir yıl olacağı endişesi taşıyor. Siz ne diyorsunuz?
 
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