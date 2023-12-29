Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, küçükbaş hayvancıya verilecek olan yemlik arpa desteği ile et fiyatlarının düşmesi biraz imkansız gibi. Zira hayvancının yaptığı harcamalar günlük 1 kilo arpa ile bitmiyor biliyorsunuz.



Sn. Hüseyin Çavuş, apar topar Ankara’ya giderek orada görüşmeler yapmanız tarım için önemli bir gelişme olacağı anlamı içeriyor herhalde. Yoksa başka konular mı var gündemde?



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyenizdeki daire ve okullara yeni yıl ziyaretleri yapmışsınız. Herhalde en mutlu olduğunuz ziyaret özel gereksinimli gençlere yaptığınız ziyaret olsa gerek.



Sn. Koral Bozkurt, Northernland Group olarak Mağusa bölgesi ilkokullarının tümünün futbol takımlarına forma sponsoru olmanız çok güzel. Gençler geleceğimiz onun için onları desteklememiz şart.



Sn. Mehmet Avcı, 2023 yılının sonu geldiğimiz bugünlerde son 1 yıl içinde trafikte ölen kişi sayısı 50’ye yaklaştı. Güney Kıbrıs’ta ise 33 kişi ölmüş. Bu yıl bu kadar ölümlü kaza olmasının en önemli nedeni nedir?



Sn. Fırat Ataser, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi olarak yeni yıl için önemli yatırımlar planlıyormuşsunuz diye duyduk. Bölgeniz hızla gelişen bir bölge olduğu için yeni sosyal alanlara yatırım yapılması şart.

