Mesajınız var



Sn. Zorlu Töre, artık size Cumhurbaşkanı olarak hitap edilecek herhalde. Zira neredeyse her hafta Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışına çıkması nedeniyle görevini vekaleten yürütüyorsunuz. Allah kolaylık versin.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, 2023 yılının sona ermesine sayılı günler kalmasına karşın yeni asgari ücret ile ilgili bir karar çıkmadı. Acaba Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağırmamanızın bir sebebi var mı?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, ‘Bir Okul da Sen Yap’ kampanyası çerçevesinde Güney İnşaat’la yaptığınız protokol ile Yenierenköy Lisesi’ne yeni derslik, idari bina ve kantin yapılacak olması çok güzel. Her müteahhit bu şekilde eğitime bir katkı koysa ülkede büyük bir sorun çözülmüş olacak.



Sn. Erhan Arıklı, 2023 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde bu yıl içinde yapılması ve bitmesi planlanan yollardan kaç tanesi bitirildi kaç tanesi yarım kaldı?



Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi’nde 1. Yılınızı doldururken, neler yaptığınızı anlattığınız ve bölge halkının beklentileri nedir diye düzenlediğiniz halk toplantısına katılım beklentilerinizi karşıladı mı? Bu arada Pile-Yiğitler yolunda başlanan çalışma ne durumda?



Sn. Evrim Kamalı, fanatik bir Fenerbahçeli olarak ligdeki derbi mücadelesinde takımınızın evinde kazanamaması herhalde moralinizi bozmuştur. Acaba Süper Kupa mücadelesi için bir tahmininiz var mı? Ama bizce Galatasaray alacak gibi.

