Mesajınız var

Sn. Zorlu Töre, dün yaptığınız basın açıklamasında trafik kazalarına dikkat çekerek ‘Sürücüler trafik kurallarına uymuyor’ demişsiniz. Doğrudur ancak sürücüler kadar yollarımızın durumu da kazalara davetiye çıkarıyor.



Sn. Dursun Oğuz, yabancıların taşınmaz mal alımı ile ilgili hazırlanan yeni yasa tasarısı merakla bekleniyor. Bu yasa tasarısı umarız emlakçıları da hoşnut eder.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak BM Genel Sekreteri Gutteres’in Kıbrıs Sorunu ile ilgili özel temsilci ataması konusunda size bir isim iletildi mi? Yoksa bu sadece bir varsayım mı?





Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinde artan yabancı nüfus nedeniyle yeni yıl öncesi kutlanan Christmas için bölgenizde bir etkinlik planlaması yapıyor musunuz?



Sn. Mehmet Avcı, son zamanlarda yaşanan kazalarda çoğunlukla yabancılar ve motosiklet sürücüleri hayatlarını kaybediyor. Bu konuda nasıl bir değerlendirme yapmak gerek.





Sn. Necati Özsoy, KTSYD olarak derneğin kuruluşunun 40. Yılına özel görkemli bir yeni yıl balosu yapmak için yönetim olarak kolları sıvamışsınız. Allah kolaylık versin.

