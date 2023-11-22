Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta Saray Bosna’ya yaptığınız ziyarette orada geçmişte yaşanan katliamları ve zulümlerin izlerini yerinde görme imkanı bularak devletimize daha sıkı sarılmak gerektiğini anladığınızı dile getirdiniz. İnşallah gençlerimiz de bunu anlayabilirler.





Sn. Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin komitede görüşülmesi sırasında eleştirilere cevap vererek personel sayısından yana sıkıntılı olduğunuzu söylediniz. Ancak Bakanlığınıza bağlı Karayolları Dairesi’nde işe bile gitmeyen personel olduğunu unutmayın.





Sn. Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nın tamiratı tamamlandığına göre herhalde bir açılış yapılacaktır. Özellikle geceleyin bir açılış yapılması çok daha güzel olur.





Sn. Serhan Aktunç, geçtiğimiz akşam Mehmetçik Spor Kulübü’nde futbolcularla bir araya gelerek ilk hafta alınan galibiyet nedeniyle onları kutlamışsınız. Hayırdır, futbola ilginiz nereden geliyor?





Sn. Osman Cook, birçok avcı bu sezon büyük avın erken başladığından yana dert yandı. Açılış tarihi konusunda acaba belirleyici kim oldu? İnşallah bundan sonraki yıllar bu yılda göz önünde bulundurulur.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, Akçay Muhtarlığı’nın büyük gayretleriyle Akçay’da yapımının sonuna gelinen spor salonu için diğer federasyonlarında katkılarını almak adına girişimleriniz sonuç verdi mi?

