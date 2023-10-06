Mesajınız var

Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasalarında Brend petrol düşerken, Türkiye’de akaryakıta 2 TL’lik indirim yapılırken, ülkemizde üç maymunu oynama vatandaşı kızdırıyormuş. Bu günlerde akaryakıtta indirim olması şart bizce de.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, son zamanlarda yaptığınız açıklamaların odağında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var ve sert eleştirilerde bulunuyorsunuz. Ancak bu eleştirilerinizi dikkate kim almakta acaba?



Sn. Dr. Hakan Dinçyürek, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş koşullarda hizmet verebilmesi için çalışmaların başladığını söylediniz. Bunu göreve gelen diğer bakanlarda söylemişti. Bizce artık icraat yaptıktan sonra açıklama yapmakta fayda var.



Sn. Sefer Tüz, Telsim Vodafone olarak hayırlısı ile bugünden itibaren sizde Telsim müşterilerini 4,5 G hızıyla tanıştırıyorsunuz. İnşallah aksilikler olmadan tüm müşterileriniz en hızlı şekilde dünyayla bağlanırlar.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin organize ettiği Melek Mosso konseri oldukça büyük ilgi görmüş. Kültürlerin Buluşması etkinliğine hava muhalefetinin yaptığı olumsuz etki bu konserle unutulmuştur herhalde.



Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde sizden önceki belediye başkanı döneminde amir olarak görev yapan birçok çalışanın şu anda temizlik veya bakım onarımda düz işçi olarak çalıştığını öğrendik. Bunun sebebi nedir?

