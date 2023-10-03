banner913
banner932
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
2 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
7 0
 
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
8 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
15 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
6 0
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
İki uyuşturucu tüccarına toplam 11 yıl hapis
66 0
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
Ankara’daki saldırı girişiminde teröristlerden birinin kimliği belli oldu
21 0
banner964

Mesajınız var

banner476

banner974
Mesajınız var
banner971
Sn. Ünal Üstel, KKTC’nin 2024 yılında daha çok turist ve daha çok öğrenci ağırlayacağını dile getirerek, turizmde yatak kapasitesinin 40 bine yükseleceğini ifade ettiniz. Bu söylemleriniz güzel ama ülke alt yapısı bunu kaldırır mı? İyi hesaplamanızda fayda var.
 
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün itibariyle okullarda tam gün eğitim çalışmaları başlamış. Umarız tam gün eğitim konusunda sıkıntılar kısa sürede çözülür. Özellikle de öğle aralarında öğrencilerin yeme içme sorunlarının giderilmesi gibi.
 
Sn. Dursun Oğuz, sizden önceki İçişleri Bakanı döneminde ülkenin e-devlet sisteminde son noktaya geldiği sürekli dile getiriliyordu. Acaba e-devlet çalışmalarında son durum ne?
 
Sn. Fikri Ataoğlu, dün gazetemizde bahsettiğimiz bir turizmci vatandaşın eski turist rehberi ve haritaları ile ilgili herhalde bir çalışma başlattınız. Zira ülkemiz son 5 yılda oldukça hızlı büyüdü.
 
Sn. Dr. Özlem Gürkut, Havalimanı’ndaki park ücretlerine karşı göstermiş olduğunuz tepki sosyal medyada viral oldu. Ancak ülkede kimse kimseyi takmadığı için herhalde değişen bir şey olmayacaktır.
 
Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa sakinleri özellikle 3 aydır bitmek bilmeyen Salamis Yolu ile DAÜ Kavşağı arasındaki kanalizasyon çalışmaları konusunda oldukça dertli. Bu bölge için daha ne kadar sabretmek gerek?
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.