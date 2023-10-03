Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, KKTC’nin 2024 yılında daha çok turist ve daha çok öğrenci ağırlayacağını dile getirerek, turizmde yatak kapasitesinin 40 bine yükseleceğini ifade ettiniz. Bu söylemleriniz güzel ama ülke alt yapısı bunu kaldırır mı? İyi hesaplamanızda fayda var.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün itibariyle okullarda tam gün eğitim çalışmaları başlamış. Umarız tam gün eğitim konusunda sıkıntılar kısa sürede çözülür. Özellikle de öğle aralarında öğrencilerin yeme içme sorunlarının giderilmesi gibi.



Sn. Dursun Oğuz, sizden önceki İçişleri Bakanı döneminde ülkenin e-devlet sisteminde son noktaya geldiği sürekli dile getiriliyordu. Acaba e-devlet çalışmalarında son durum ne?



Sn. Fikri Ataoğlu, dün gazetemizde bahsettiğimiz bir turizmci vatandaşın eski turist rehberi ve haritaları ile ilgili herhalde bir çalışma başlattınız. Zira ülkemiz son 5 yılda oldukça hızlı büyüdü.



Sn. Dr. Özlem Gürkut, Havalimanı’ndaki park ücretlerine karşı göstermiş olduğunuz tepki sosyal medyada viral oldu. Ancak ülkede kimse kimseyi takmadığı için herhalde değişen bir şey olmayacaktır.



Sn. Süleyman Uluçay, Mağusa sakinleri özellikle 3 aydır bitmek bilmeyen Salamis Yolu ile DAÜ Kavşağı arasındaki kanalizasyon çalışmaları konusunda oldukça dertli. Bu bölge için daha ne kadar sabretmek gerek?

