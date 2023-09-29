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Şarkılar "Şampiyon Melekler" için söylendi
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Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokullar ve ortaokullarda eğitim başlayalı 2 hafta oldu. Acaba tam gün eğitim bu hafta başlayacak mı? Yoksa henüz hazırlıklar tamamlanmadı mı?
 
Sn. Hüseyin Çavuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de katılmış olduğunuz toplantılarda ülke tarımı ve hayvancılığına faydalı olacak ne gibi adımlar atıldı? Allah kolaylık versin diyoruz.
 
 
Sn. Özdemir Berova, öğretmenlere yeni eğitim yılı başında erilen hazırlık ödeneği ile ilgili sosyal medyadan yaptığını fotoğraflı paylaşım oldukça büyük tepki çekti. Bizden size tavsiye bu paylaşımları yapan sosyal medyacınızı uyarmanızda fayda var.
 
Sn. Halis Üresin, uzun yıllar hizmet ettiğiniz kamudan yaş haddinden dolayı emekli olmuşsunuz. Hayırlısı olsun. Birçok kademede görev yaparak önemli işlere atmanın huzuru içinde emekli olmanın keyfi başka olsa gerek.
 
Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk’ta yapılacak 23. Eko Gün etkinliğinde taze ürün  satacak olan stant sahiplerine yönelik gıda ve hijyen eğitimi verilmesi çok yerinde. Sizin gibi bir sağlıkçıdan da bu beklenirdi… Kola gelsin…
 
Sn. Hüseyin Cahitoğlu, Başbakanlık olarak spor alanlarında eksikliklerin giderilmesi için gerekenlerin yapılması adına çalışmalara devam ediyormuşsunuz. Acaba Esentepe bölgesine bir kapalı spor salonu yapımı için ihaleye ne zaman çıkılacak?
 
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