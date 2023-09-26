Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, yaklaşık 1 haftalık New York ziyaretinizde yaptığınız temaslar ve kulis faaliyetleri KKTC için umarız faydalı olmuştur. Bu arada New York’ta görüştüğünüz Kıbrıslı Türk vatandaşların en büyük talepleri nedir?



Sn. Özdemir Berova, KKTC Merkez Bankası verilerine göre, Maliye’nin ikinci çeyrekteki açığı 132,5 milyon olmuş. Bu çok büyük bir rakam olmasa da ilerleyen aylar için daha büyük rakamların ortaya çıkacağına bir işaret herhalde.



Sn. Hakan Dinçyürek, baldızınız olan eski milletvekili Dr. Hatice Faydalı ve gelininin de reçete vurgunu operasyonu kapsamında gözaltına alınması herhalde moralinizi bozdu. Acaba görevden çekilme söz konusu olur mu?



Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak bölge gençliğini spora yöneltmek için uğraşan spor kulüplerine biraz mesafeli olduğunuzu duyduk. Umarız yanlış duymuşuzdur.



Sn. Bülent Dizdarlı, yeni kitabınız ‘Lambousa Prensesi’ satışa çıkmasının ardından oldukça ilgi görmüş. Herhalde yeni kitap için hazırlıklar başladı. Kolay gelsin.



Sn. Güven Bengihan, hafta sonu gerçekleşen KTAMS ana sponsorluğundaki Masa Tenisi Turnuvası’nda siz de açılış yapmışsınız. Uzun zamandır oynamadığınız için paslandınız herhalde.

