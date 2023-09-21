Sn. Ünal Üstel, her geçen gün partinizde sözünüzün daha fazla dinlendiği ve parti içindeki muhalefetin sesinin kısıldığı dikkat çekiyor. Bu arada gençlerin ülkede ev sahibi olmaları için neler yapılabileceği konusunda kafa yormanızda fayda var…



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı olarak katıldığınız Balkan Turizm Borsası Fuarı’nda yeni hedefin Balkan ülkelerinden ülkeye daha fazla turist getirmek olduğunu açıkladınız. Ancak unutmayın ki Balkan ülkelerinden gelen turistler pek para harcamayı sevmezler…



Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı görevine başlamanızın üzerinden 2 ay geçmesinin sonrasında üç bürokratı bir anda görevden almanız dikkat çekici… Herhalde fikir uyuşmazlığınız vardı…



Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede kış aylarında elektrik kesintilerinin olabileceğini zira yeterli üretimin olmadığını aktardınız. Bunun giderilmesi için yapılan çalışmalar umarız sonuç verir ve kesinti olmaz…



Sn. Fuat Topaloğlu, ülkemizde şehir içi otobüs ücretlerine yüzde 70 civarında zam yapılması nedeniyle birçok vatandaş artık yürümeyi tercih edecekmiş. Ama sizde zam yapmakta haklısınız…



Sn. Katip Demir, Yıldırım-Atlılar arasında oluşturulan çöplük alanın temizlenmesine başlanmış. Ancak bu bölgenin tellenip ağaçlandırılması şart. Zira insanlar çevreye çöp bırakmayı çok kötü alışkanlık etti.

