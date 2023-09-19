Mesajınız var

Sn. Dursun Oğuz, Thalasemiallar Derneği’nin ziyaretinde gerekli tedbirlerin alınarak, yükselişe geçen Thalasemia hastalığı konusunun kontrol altına alınacağını söylediniz. Bize bu konuda İçişleri Bakanlığı kadar Sağlık Bakanlığı da görev üstlenmeli…



Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak Çevre Dairesi’nin daha aktif hale getirmelisiniz. Zira ülkenin dört bir yanında yanan çöplükler vatandaşı perişan ediyor… Çevre Dairesi bu konuya el atıp gereken cezaları kesmesi şart.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sahte reçete skandalıyla ilgili dün Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek ifade vermişsiniz. İnşallah tüm suçlular erken zamanda belirlenir.



Sn. Kudret Özersay, BM Güvenlik Konseyi toplantıları için New York’ta bulunan Tatar ile Hristodulidis’in üçlü bir görüşme yapma ihtimali var mı dersiniz?



Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün geçen yıl olduğu gibi bu yılda sezona kupayla başlaması herhalde sizin için önemliydi. Bu arada rekorların kırılması artık hızlanacağa benziyor.



Sn. Hasan Sadıkoğlu, 1 Ekim’de İskele’de yapılması planlanan ‘Kültürlerin Buluşması’ etkinliği için çalışmalar ne durumda? Geçtiğimiz yıl ki gibi herhalde yine şehir içinde olacak bu etkinlik.

