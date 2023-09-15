Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’den sizin Başbakanlığınızdaki hükümete gelen destek dikkatlerden kaçmıyor. Bu destek nedeniyle parti içindeki muhalefette herhalde erken kurultay söyleminden vazgeçti.



Sn. Hakan Dinçyürek, birçok doktor ve eczacının isminin karıştığı sigortayla usulsüz ilaç alımı birçok yaşlı vatandaşımızı mağdur edeceğe benziyor. Bir çözüm bulmak gerek.



Sn. Hüseyin Çavuş, geçtiğimiz gün gerçekleşen toplantıyla açıklanan Tarım Master Planı’na ‘Tarıma çağ atlatacak proje’ değerlendirmesini yaptınız. Ancak Türkiye’nin son yıllarda tarımda dışa bağımlı bir ülke olduğunu gözden kaçırmayın.



Sn. Erhan Arıklı, Pile – Yiğitler Yolu’nun mutlaka tamamlanacağını söylüyorsunuz. Umarız bu konuda BM askerleriyle yeniden bir gerginlik yaşanmadan yol yapımı tamamlanır.



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli bölgesinde yeni bir cami yapılması konusunda Vakıflar İdaresi ile bir anlaşma yapılması bölge sakinlerini memnun etmiş. Özellikle Cuma günleri yollara çıkan kalabalık belki bu şekilde azalır.



Sn. Bilge Nevzat, çok kıymetli eşiniz Fehim Nevzat’ın ani vefatı herkesi şok etti. Allah size ve evlatlarınıza sabırlar versin. Merhum Fehim Bey’in de yattığı yer nur, mekânı cennet olsun.

