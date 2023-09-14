Mesajınız var

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, geçtiğimiz gün ortaya çıkan ilaç vurgunu konusunda tüm suçluların ortaya çıkarılarak yargılanması için kararlılığınızı ifade ettiniz. İnşallah bu kararlılık sözde kalmaz.


Sn. Hüseyin Çavuş, Türkiye Tarım Bakanlığı ile yapılan Master Planı’nın ülkemizdeki tarıma çağ atlatılacak bir plan olduğunu dile getirdiniz. Bu Master Planla toprağın bereketi daha da artacak ancak ihracat yapılabilecek mi bu önemli bir konu.

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı olarak gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında bazı şeylerin KDV’sini artırmak için çalışma başlatmışsınız. Lüks kapsamına gire araç ve konutlara KDV oranını yükseltme çalışmanız çok yerinde.

Sn. Mehmet Harmancı, geçtiğimiz gün katıldığınız KÖDER’in kitap tanıtım etkinliğinde Belediye başkanı olarak size söz verilmeyişi dikkat çekti. Acaba bu kasıtlı mı oldu yoksa siz mi konuşmak istemediniz?

Sn. Burhan Canbaz, KTSYD’nin organize ettiği Omaç Başat Halı Saha Turnuvası’nda takımınızla finale kalmayı başarmışsınız. Zorlu bir maç olacak herhalde. Umarız centilmence biter.

Sn. Hasan Sertoğlu, yarın oynanacak olan Süper Kupa karşılaşması ile liglerde yeni sezon resmi maçları başlamış olacak. Bu maç öncesi futbol camiasına mesaj olacak herhalde.
 
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