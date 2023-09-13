Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ülkemize ziyareti ilerleyen günlerde atılacak olan önemli adımların habercisi herhalde. Ancak her işi Anavatandan beklemeden bizim de yapmamız şart.



Sn. Dursun Oğuz, İçişler Bakanlığı görevine başlamanız sonrasında ortaya çıkan kırsal kesim arsası usulsüzlüğü ile ilgili son durum nedir? Herhalde eski bakan Ziya Öztürkler’in başı fena ağrıyacak.



Sn. Hakan Dinçyürek, geçmişte şeker hastalarının bazı ilaçlarının sigorta kapsamında almalarına, karşın bugünlerde bu ilaçları almak için her ay doktora giderek reçete almaları sıkıntı yaratacak gibi. Bu konuya bir çözüm bulmak gerek.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, riskli okullarda iyileştirme çalışmaları son güne kaldığı için birçok aile çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda düşünceli. Bu konuda bir açıklama yapmanız şart.



Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi olarak bölgenizdeki şirin köylerden biri olan Artemi köyünün su sorununu çözmüşsünüz. Bu arada Çamlıca köyünde bir ilk gerçekleştirerek Sokak Şenliği düzenliyormuşsunuz. Hayırlısı olsun, kolay gelsin.



Sn. Mehmet Bolkan, kızınız Şirin’in anne olmasıyla birlikte siz de büyükbaba olmuşsunuz. Kızınızı, damadınızı ve sizi kutlarız. Karin bebeğe sağlıklı uzun ömürler dileriz.

