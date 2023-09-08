Mesajınız var

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilkokullarda öğretmenler dün itibariyle okullarına giderek hazırlıklara başlamış. Ancak birçok okulda tadilat nedeniyle eğitimin yine aksayacağı ifade ediliyor. Umarız okullardaki eksiklikler erken giderilir…



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bazı ilaçları sigorta kapsamına almadığı yönünde söylentiler nedeniyle eczacılar vatandaşlara ilaçları pahallıya satıyormuş. Bu konuda inceleme yapılmasında fayda var…



Sn. Özdemir Berova, başbakan Üstel, bundan sonrası için hayat pahalılığı ödemesinin 6 ay yerine 4 ayda ödenmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Bu çalışma maliyeye bir külfet getirmeyecek mi?



Sn. Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de katıldığınız Gıda Fuarı’nda gözlemlerinize göre ülkemizde üretim yapan firmalarımız dünya standartlarına yaklaşmış mı? Bizce üretim olarak iyi noktadayız ancak pazarlamamız zayıf…



Sn. Necati Özsoy, yarın akşam oynanacak olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Kupası derneğin kuruluşunun 40. Yılı olması nedeniyle daha da bir önem kazanıyor değil mi? İnşallah herkesin sezon öncesi keyifli bir maç izleyeceği ortam oluşur…



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgenizdeki yolların refüjlerini Karayolları Dairesi ekipleri ve belediye personelinizle temizleyerek kış ayları öncesinde su birikimleri ile oluşacak tehlikeleri bertaraf etmişsiniz. Kolay gelsin…

