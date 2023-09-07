Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Güney Kıbrıs’ta artan ırkçı saldırılarla ilgili verdiğiniz demeç sonrasında ırkçı kişilerin yapmayı planladığı eylem iptal edilmiş. Anlaşılan Rum yönetimi olayın ciddiyetine varmaya başladı. Siz ne dersiniz?



Sn. Ünal Üstel, Devlet İstatistik Kurumu’nun verdiği rakamlara göre aylık enflasyon % 8 civarında, ancak Türkiye’de bile % 9 olan ağustos enflasyonu KKTC’de nasıl olur da daha düşü olur? İnşallah farklı oyunlar yoktur.



Sn. Erhan Arıklı, 4,5 G’nin bugün itibariyle devreye konmasıyla hazineye 1 milyar 250 milyon lira gireceğini ifade ettiniz. Ancak bu rakam neden bu kadar arttı anlamadık. Zira Kuzey Kıbrıs Turkcell’den 357 milyon TL alınacak geriye kalan miktar nereden gelecek?



Sn. Dursun Oğuz, yeni cezaevinin de kapasitesinin üzerine çıkılmış. Anlaşılan o ki ya yeni bir cezaevi yapılacak ya da eski cezaevi yenilenerek yeniden hizmete girecek.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk belediyesi olarak park cezalarını yarı yarıya indirme kararınız çok yerinde. Zira vatandaşın beli zaten zamlardan dolayı bükülmüş durumda bir de park cezasını ödemesi çok zor.



Sn. Tufan Erhürman, ana muhalefet olarak her gün hükümeti sert eleştirilerde bulunmanıza rağmen, sanki hiç bir şey duymuyormuş gibi yaparak kendi bildiklerini yapıyorlar. Umarız bunu halk da görüyordur.

