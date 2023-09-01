Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM Genel Kurulu toplantısına katılmak için hazırlıklar başladı mı? Rum başkan Hristodulidis erken erken New York’a gidiyor. Herhalde kulisler yapacak.



Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak kamuda yetkili sendikalarla yaptığınız görüşmelerde Göç Yasası adıyla anılan yasa kapsamında kamuda işe başlayanlara bu aydan itibaren artış verileceği konusunda anlaşma yapılmasına karşın bu ay yine bu çalışanlar artış alamamış. Acaba sebebi ne?



Sn. Hüseyin Çavuş, harnup üreticileri Eylül ayının gelmesine karşın fiyat belirlenmemesi nedeniyle oldukça kızgınlar. Bu konuda herhalde bir çalışma yapıldı.



Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanı olarak hedefinizin küçük memnuniyetler değil sistemi düzeltmek olduğunu belirttiniz. Ancak vatandaşlar küçük memnuniyetlere bile razı.



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak bölgedeki eksiklikleri birer birer gidermeye devam ediyormuşsunuz. Son olarak İnönü'de cami avlusuna çardak yapım çalışması tamamlanmış. İnşallah okullarda da eksiklikler giderilmiştir.



Sn. Hasan Sertoğlu, 2023-24 futbol sezonu için artık geri sayım başladı. Süper Lig için takımların yaptıkları transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

