Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, muhalefetin olağanüstü toplantıya çağırdığı Meclis toplantısına hükümet olarak gitmediniz. Bu hamleye karşılık komitelerde onaylanarak Meclise gönderilen yasa tasarıları için olağanüstü toplantı çağrısı yapmanız muhalefete önemli bir cevap oldu.



Sn. Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı olarak ilk yapmanız gereken işlerin başında devlet hastanelerinde eksik olan ilaçları sağlamak olmalı. Zira hastaneye yatan hastalar eksik ilaçlardan dolayı mağdur oluyor.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, yaklaşık 1 ay sonra başlayacak olan eğitim yılında tam gün eğitime geçiş için acaba hangi okullar denemeye alınacak? Yoksa tam gün eğitim şimdilik beklemeye mi alındı dersiniz?



Sn. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ olarak yeni eğitim yılında üniversitenizde eğitim verecek olan yapay zeka eğitmen Profesör Dux’u tanıttığınız etkinlikten anlaşılan YDÜ olarak artık teknoloji her alanda kullanmaya başladınız. Kolay gelsin.



Sn. Katip Demir, Yeniboğaziçi Belediyesi olarak bölgenizdeki köylerde bulunan asbest su borularının değişimi için kolları sıvamışsınız. İnşallah yarıda kalmaz bu çalışmanız.



Sn. Hasan Sertoğlu, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için çıktığınız ihale sürecini 25 Ağustos tarihine kadar uzatmışsınız. Anlaşılan beklediğiniz teklifleri alamadınız. Umarız beklentileri karşılayacak teklifler yapılır. Zira liglerde kalite artıyor.

