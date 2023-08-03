Mesajınız var

Sn. Dursun Oğuz, alçak orman arazilerinden sorumlu bakanlığın Tarım Bakanlığı olduğu bildirildi. Bu nedenle oraların Turizm Bakanlığı tarafından kiralanması acaba söz konusu mu?



Sn. Fikri Ataoğlu, alçak orman arazilerinin turizme açılması yönündeki taleplerinizi Tarım Bakanlığı’na ilettiniz mi? Yoksa bu sadece sözde kalan bir konu mu? Bu konu kamuoyunu çok fazla meşgul etmiş durumda.



Sn. Hasan Taçoy, olası bir UBP kurultayında başkanlığa aday olacağınızı duyurmaya başlamışsınız. Anlaşılan elinizi çabuk tutup adaylık düşünenleri geriye itmek istiyorsunuz. Allah kolaylık versin.



Sn. Derviş Eroğlu, eski dostlarınızla uzun zamandan sonra bir araya gelerek sohbet etmişsiniz. Herhalde sohbetin odağında UBP ve ülkenin durumu vardı.



Sn. Fırat Ataser, Mare Monte bölgesinin özel kişilere verilmesine karşı yürüttüğünüz dava sürecinde son durum ne? Bu bölgeye belediye olarak kapsamlı bir projeyle sahip çıkmanız çok önemli.



Sn. Turgut Akçın, narenciye de suyun tuzlanması nedeniyle her geçen gün ağaçlarda kurumaların yaşandığını söylediniz. Türkiye’den gelen suyun bölgeye verilmesi inşallah geriye kalanları kurtarır.

