Mesajınız var

Sn. Hasan Taçoy, yeni asgari ücret konusunda işçi tarafının itirazı nedeniyle yeniden yapılan toplantıdan ret çıkmasıyla asgari ücret değişmedi. Bu arada işverene destek konusunda bir uzlaşı oldu mu? Kolay gelsin.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, dün Güzelyurt’a giderek yeni hastane inşaatını incelemişsiniz. Bu arada Cengiz Topel Hastanesi’ne de bir ziyaret yaptınız mı? Bölge halkı birçok bölümde doktor bulunmamasından yana şikayetçi.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’da “Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılmışsınız. Herhalde Fenerbahçe’nin dünkü Avrupa Kupası maçını da statta izleme şansınız olmuştur.



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı olarak‘ vekaletnamelere kaymakamlık onayı zorunluluğu’ uygulamasının kaldırmışsınız. Anlaşılan tepkiler geri adım attırdı.



Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi olarak dün üst makamlara bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiniz. 61. Mehmetçik Üzüm Festivali için davetlerinizi yapmışsınız. Hadi hayırlısı olsun. 10 günlük bir festival olması umarız sizi zorlamaz.



Sn. Ahmet Billuroğlu, maşallahınız var adeta yıllara meydan okuyorsunuz. Neredeyse 10 yıl önce görüştüğümüz halinizden pek bir farkınız yok. Bu arada Geçitkale Cumhuriyet Lisesi acaba bu yıl nerede eğitim verecek?

