Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün ülkemize gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenizde acaba gündemde Kıbrıs sorunu ile ilgili yeni bir açılım veya atılım var mıydı?



Sn. Fikri Ataoğlu, dün sosyal medyaya düşen fotoğraflara göre, Girne Antik Liman’da bitmek üzere olan çalışmaların beton zemininin kırılarak yeniden dökülmeye başlamasıyla biraz daha uzamış. Herhalde bu konu bilginiz dahilindedir.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Eğitim Bakanı ile birlikte Surlariçi bölgesine yapacağınız ziyaret iptal edilip Tatlısu ve Karpaz bölgesinde incelemelerde bulunulmuş. Acaba bunun sebebi neydi?



Sn. Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte elektrik bağlantısı için AKSA ile 15 yıllık anlaşma yapılmış. Anlaşılan yakın zamanda ülkenin tümünü AKSA şirketi sağlayacak.



Sn. Ahmet Latif, başınız sağolsun. Amcanız Raşit Latif’i dün kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin, sizlere de sabırlar diliyoruz.



Sn. Tufan Erhürman, dün yapılan yeni havalimanı açılışına katıldığınız için hem partililerinizden hem de bazı kişilerden sosyal medya üzerinden oldukça yoğun bir eleştiriye maruz kalmışsınız. Anlaşılan bazı kesimler size karşı cephe açmış.



