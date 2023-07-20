Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi görevinden ayrılma kararı alan Ergün Olgun’un yerine özel temsilci olarak kimi görevlendireceğiniz merakla bekleniyor. Herhalde Kıbrıs konusuna hakim bir isim olacaktır diye düşünüyoruz.





Sn. Ünal Üstel, Ankara’da yapılan protokol ile ülke deniz altından kabloyla elektrik gelmesi konusunda imzalar atıldı. İnşallah en erken zamanda bu proje hayata geçer. Ancak ülkemizde de enterkonnekte sistem için çalışmalar başlatılması şart.





Sn. Olgun Amcaoğlu, son günlerde akaryakıt başta olmak üzere gaza da yapılan arka arkaya zamlar vatandaşın asabını bozmuş. Artık size ‘zamcı bakan’ hükümete ise ‘zamkolik hükümet’ diyormuş.





Sn. Hasan Taçoy, bu aralar parti içinde kurultay yapılması konusunda bir tartışma başladığı gelen haberler arasında. İsminizin ise başkanlıkla anıldığı söyleniyor. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizi de etkisi altına alan sıcak hava dalgası uzun bir süre daha etkili olacak gibi görünüyor. Acaba bu konuda Meteoroloji Dairesi olarak serinleme tarihi verebilir misiniz? Yoksa uzak bir ihtimal mi diyorsunuz?



Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı olmanız sonrasında siyasi baskılara siz de boyun eğerek belediyeye yeni istihdamlar yapmışsınız diye duyduk. Umarız bu istihdamlar belediyenizi zora sokmaz.

