Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz akşam katıldığınız Basın Günü resepsiyonunda gazetecilerin bir kısmının size karşı mesafeli olduğunu gözlemledik. Anlaşılan Serhat İncirli olayı gazetecileri oldukça üzmüş.



Sn. Ünal Üstel, Basın Günü resepsiyonunda gözler sizi aradı. Herhalde önemli bir toplantıda olduğunuz için resepsiyona katılamadınız diye düşünüyoruz. Bu arada 20 Temmuz için hazırlıklar ne durumda?



Sn. Olgun Amcaoğlu, son haftalarda devam eden akaryakıt zammı bu hafta da olacak mı? Zira Perşembe klasiği haline gelen akaryakıt zammı duyurusu artık vatandaşı bezdirdi.



Sn. Ali Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak plastik ürünler yasağının 2 yıllığına kaldırılmasını ve geçiş süreci şeklinde 2 yıllık bir zaman verilmesi gerektiğini açıkladınız. Ancak bu konu 2 yıldır zaten konuşuluyordu diye biliyoruz.



Sn. Derviş Kemal Deniz, dövizdeki yükselişin daha ne kadar süreceğini tahmin edebiliyor musunuz? Bir ekonomist olarak öngörüde bulunmak herhalde bu ortamda çok zor.



Sn. Ali Kişmir, Basın Günü Resepsiyonu’na Cumhurbaşkanına tepki koyma adına katılmadığınızı açıkladınız. Ancak bu tepkinin tek başına yapılması pek bir anlam ifade etmiyor biliyorsunuz.



