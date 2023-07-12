Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, son günlerde gerek Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis gerekse BM ve AB yetkilileri görüşmelerin başlaması için bir alt yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Siz bu işe ne diyorsunuz?
 
Sn. Ünal Üstel, hükümet ortakları olarak Ankara’ya yaptığınız ziyarette beklediğiniz desteği sözlü olarak almışsınız. Ancak maddi boyutunda destek biraz zor olacak gibi görünüyor.
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak ilçelerdeki hastane ve sağlık ocaklarında eksik olan doktorları ne zaman gidereceksiniz? Acaba bu konuda bir çalışma yapılıyor mu? Kolay gelsin.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Ankara’ya yapacağınız ziyaret öncesinde ülkemizdeki üniversitelerin rektör veya temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirmeniz dikkat çekti. Hayırdır üniversitelerimize kontenjan konusunda sıkıntı mı var?
 
Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde göreve başlamanızın üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine karşın ilk kez araç alımı için ihaleye çıkıyormuşsunuz. Anlaşılan belediyenin borcu konusunda bir rahatlama var.
 
Sn. Enver Kaya, Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Şampiyon Melekler Plaj Voleybol Ligi yoğun katılımla başlamış. Allah kolaylık versin.
 
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