Mesajınız var

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depremi sonucunda yapılan denetimlerde birçok okulun eğitim için sakıncalı olduğu bildirilmiş ve 26 okul yapımına ihtiyaç olduğu açıklanmıştı. Acaba bu okullardan kaç tanesi yeni eğitim yılına yapılmış olacak?
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, bayram tatili boyunca yaşanan turist akını acaba küçük otellerimize de fayda sağladı mı? Bu arada Güney Kıbrıs’ın ilk 4 ayda turizmden elde ettiği gelir 400 milyon Euro’nun üzerindeymiş. Bizim gelirimiz ne kadar oldu? İnşallah bu rakamları biz de görürüz.
 
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa’ya yeni hastane inşaatı için ilk kazma ne zaman atılacak? Zira 2022’de yeni Lefkoşa Hastanesi için çalışmalar başlayacağını söylediğinizi hatırlıyoruz.
 
Sn. Hasan Sertoğlu, son zamanlarda uyguladığınız diyet programımı yoksa yaptığınız spor kaynaklı mı bilmiyoruz ama 20 yaşındaki gençler gibi tığ bir delikanlıya döndünüz. İnşallah geri almazsınız.
 
Sn. Tufan Erhürman, maşallah oğlunuzla birlikte etkinliklere katılıyorsunuz. Allah bağışlasın hiç mızırlık çıkarmadan KTSYD’nin Ödül Gecesi’nde durmayı başardı. Allah acılarını yaşatmasın.
 
Sn. Halil Özler, oğlunuz Tahsin’le ne kadar gurur duysanız azdır.
K. Kaymaklı’da siz de yıllarca futbol oynayarak isminizi duyurmuştunuz. Ancak oğlunuz Tahsin, Rum takımı Omonia’da A takıma yükselerek önemli bir gelişme gösterdi. Başarılarının devamını diliyoruz.
 
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