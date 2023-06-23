Mesajınız var

Sn. Alişan Şan, dün Türkiye Merkez Bankası’nın yaptığı büyük faiz artırımının ekonomiye nasıl etkisi olmasını bekliyorsunuz. Faiz artırımına karşın dövizin yükselişini hızlandırması oldukça dikkat çekici.



Sn. Olgun Amcaoğlu, eski bir Maliyeci olarak yapılan faiz artırımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle dövizin yükselişinin durması mümkün olacak mı? Yoksa şu an böyle bir şey öngörmüyor musunuz?



Sn. Fikri Ataoğlu, Girne Antik Liman esnaf ve mal sahipleri bölgedeki restorasyonun halen bitmemesi nedeniyle mağdur olduklarını ve gelir kayıpları yaşadıklarını belirterek ödeme istiyorlar. Bu konuda bir çalışma yapıldı mı? Allah kolaylık versin.



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov belediyenizi ziyaretinde önemli konularda fikir alışverişinde bulunmuşsunuz. Anlaşılan yeni projelere UNDP’den destek gelecek.



Sn. Sunat Atun, zamanlardan sonra yüzünüzü medyada görmek güzel. SAMTAY Vakfı olarak Gazimağusa Belediyesi işbirliğinde ihtiyaçlılara yemek dağıtımı yapmanız çok güzel bir proje hayırlısı olsun.



Sn. Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği olarak Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikliğin üzerinden geçen 6 ayda belediyelerimizin maddi durumlarında bir değişiklik olduğunu söyleyebilir misiniz?

