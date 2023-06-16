Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Bolu’daki temaslarınız nasıl geçti? Herhalde Bolu’ya giden ilk Kıbrıslı Türk siyasetçi olarak çok ilgi görmüş olsanız gerek. Bu arada Bolu’da havalar serin miydi?
 
Sn. Ünal Üstel, piyasanın ucuzlaması için KDV indirimine gitmek bir nebze fayda sağlayacaktır. Ancak denetleme olmazsa bu indirimler vatandaşa zam olarak dönecektir.
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, bakıyoruz da seçim yasaklarına uymaya dikkat ediyormuşsunuz. Zira geçtiğimiz akşam katıldığınız Antrenörler Derneği gecesinde konuşma yapmanız için yapılan ricayı seçim yasaklarından dolayı kabul etmemişsiniz.
 
Sn. Dursun Oğuz, Mağusa bölgesinden sonra Hamitköy’de bir ağılda görülen Çiçek Hastalığı moralleri bozmuş. İnşallah bu hastalık ada geneline yayılmaz. Zaten yüksek olan et ve süt fiyatları daha da yükselebilir diye konuşuluyor.
 
Sn. Narin Ferdi Şefik, YSK olarak 25 Haziran tarihinde yapılacak olan ara seçim için hazırlıklarınızı yaptığınız görülüyor. Acaba bu seçime katılımın ne kadar olacağını düşünüyorsunuz?
 
Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak yaşlılara önem verdiğinizi göstermek amacıyla  “İkinci Bahar Programı” kapsamında yaşlılara yönelik düzenlediğiniz yemeğe katılım oldukça yüksekmiş. Devamını dileriz.
 
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