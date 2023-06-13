Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde size destek veren açıklamalar yapması herhalde bir kez daha elinizi güçlendirdi.



Sn. Ünal Üstel, 20 Temmuz tarihinde yeniden ülkemize geleceğini söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde hükümete bazı yapılması gereken iş listesi de vermiştir. Allah size kolaylık versin.



Sn. Erhan Arıklı, yeni havalimanının açılış için artık kesin tarih 20 Temmuz günü oldu diyebiliriz. Zira Sayın Erdoğan kendi ağzından 20 Temmuz’da yeni havalimanına iniş yapacak uçakta olacağını açıkladı.



Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede birçok bölgede elektrikler yine kesilmeye başlandı. Yine mi fuel oil sıkıntısı var acaba? Bu arada tüp gaz sıkıntısı vatandaşı perişan etmiş. İnşallah kısa zamanda gaz tedariki sağlanır.



Sn. Mustafa Besim, bir akademisyen ekonomist olarak ülkemiz ekonomisinin döviz krizi ve enflasyondan dolayı en az 1, 5 yıl sonra normalleşeceğini söylediniz. Yani ülkemiz için zor günler daha yeni mi başlıyor?



Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bu yıl geleneksel İskele Festivali ile ilgili bir çalışma yapıldı mı? Bölgenin hızlı gelişmesi ve nüfusun artması bölgenin bu gibi etkinliklere ihtiyacını artırıyor.

