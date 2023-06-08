Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye ile yapılan 2023 yılı Mali İşbirliği Protokolü dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İnşallah, protokolde tanımlanan işler döviz krizine kurban gitmez.



Sn. Alişan Şan, sonunda dövizde beklenen patlama oldu ve dün yaklaşık yüzde 8 civarında bir yükselişle günü kapattı. Döviz kurlarındaki bu artışın ne kadar daha sürmesi öngörülüyor?



Sn. Ziya Öztürkler, bu aralar sizi pek medyada göremez olduk. Anlaşılan iş yoğunluğundan pek ortalara çıkamıyorsunuz. Bu arada belediyelerle işbirliğiniz bağlamında bazı işleri belediyelere bırakmışsınız. Kolay gelsin.



Sn. Dursun Oğuz, dün açıklanan arpa ve buğday alım fiyatları dünya piyasalarının üzerinde fiyatlar olması nedeniyle çiftçinin biraz olsun moralini düzeltmiştir herhalde. Ancak dövizdeki yükseliş tarımın geleceğini de zora sokuyordur.



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa halkı son 2 aydır su faturalarına yansıtılan temizlik ücreti matrahının çok yüksek olmasından dolayı oldukça dertli. Bu konuda yeni bir değerlendirme yapmanız bekleniyor. Bizden iletmesi.



Sn. Raif İlker Buran, Avrupa Meteoroloji Kurumu bu yıl yaz aylarının Türkiye ve çevresi için normal sıcaklıkların 2-3 derece altında seyredeceğini öngörüyor. Acaba bu açıklamaya katılıyor musunuz?

