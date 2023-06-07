Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’deki yeni hükümetin açıklanması sonrası Fuat Oktay’ın görevini Cevdet Yılmaz’a devretmesiyle Kıbrıs İşleri Sorumluluğu da O’na geçti. Bu konuda herhalde en yakın zamanda resmi görüşmeler yapılacaktır.





Sn. Alişan Şan, Türkiye’de seçimler sonrasında dövizin uçuşa geçeceği öngörüsü maalesef doğru çıktı. Acaba Maliye Bakanlığı bu duruma hazırlıklı mı? Zira dövizin yükselişi ithalatı da yavaşlatacaktır.



Sn. Hasan Taçoy, taşeronlar işgücüne erişmekte sıkıntı yaşadıklarını, işçi bulamaz olduklarını ifade ediyorlar. Çalışma Bakanlığı olarak bu konuya eğilmenizde fayda var.



Sn. Gülgün Vaiz, bir kalp uzmanı doktor olarak son günlerde artan ani ölümlerle ilgili neler söyleyebilir siniz? Acaba hava değişimleri mi kalp krizlerini tetikliyor, yoksa aldığımız gıdalar mı?





Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi olarak bölge halkının hayat kalitesini artırmak adına çalışmalarınıza hızla devam ediyormuşsunuz. Bölgenize bir kültür sarayı tarzı bir bina için çalışma yapıyorsunuzdur herhalde.





Sn. Dilge Özerdem, Bio-Der adına dün katılmış olduğunuz radyo programında sivrisinekle mücadelede en önemli ayağın vatandaşın kendisi olduğunu söyleyerek, su birikintileri ve su biriken araçların tespit edilerek boşaltılmasının sivrisineklerin azalması için en önemli adım olacağını söylediniz.

