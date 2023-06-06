Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak yükselen döviz kurları nedeniyle ülkemizde yine bir zam furyası olması kaçınılmaz gibi. Hükümet olarak bu konuda üreticileri ve tüketicileri korumak adına bir çalışma başlattınız mı?



Sn. Erhan Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi çalışanları ülkede evden eve fiber optik kabloyla internetin mümkün olduğunu dile getirdiler. Bu konuda sizin de aynı yönde bir açıklamanız vardı. Acaba buna engel birileri mi var?





Sn. Dursun Oğuz, çiftçilere akaryakıt destek ödemelerinin dün itibariyle yapılma başlanması çiftçilere bir nefes aldırmış. Bu arada ülkede bu sezon için arpa ve buğday rekoltesi tahmini ne civarda olacak? Geçtiğimiz yıl kadar olacak herhalde.



Sn. Tacan Reynar, milletvekilliği adaylığınız YSK tarafından iptal edildi. Bu konuda sizi aydınlatıcı bilgi verilmiş mi? Sizin gibi hukukçu bir kişinin adaylığını düşürülmesi oldukça manidar.



Sn. Koral Bozkurt, Galatasaray – Fenerbahçe maçına MTG takımından futbolcularla birlikte gitmişsiniz. Ancak bazı Fenerli futbolcularınızın Galatasaray forması giymesi şaşkınlık yarattı. Anlaşılan bazıları iddiayı kaybetti…



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi sınırları içindeki köylerden olan Kırıkkale köyünün futbol sahası için tüm hafta sonu yapılan çalışmalar neticesinde saha hazır duruma gelmiş. Bunda sizin de katkınız varmış. Her şey gençler için değil mi?

