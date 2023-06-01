Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığınız açıklamada öğretmen sendikalarına diyalog için kapıları sonuna kadar açtığınızı söylediniz. Acaba bunun anlamı nedir? Yasayı geri mi çekeceksiniz?



Sn. Alişan Şan, döviz kurlarında son bir haftadır devam eden yükseliş ülkemiz ekonomisini nasıl etkileyebilir? Herhalde bu yükselişte en fazla sıkıntı yaşayacak olanlar dövizle mal tedariki yapanlardır.



Sn. Olgun Amcaoğlu, dövizdeki yükseliş özellikle oto galericileri zora sokacak gibi. Zira fiyatları hep döviz üzerinden müşteriye sunuyorlar. Bu yükselişle araç almak vatandaş için hayal oldu. Bunun anlamı da devletin gelir kaybı demek olacak herhalde.



Sn. Sami Özuslu, milletvekili adaylığı için dün başvurunuzu yaparak resmen aday oldunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Yıllarca Tv ekranlarında boy gösteren biri olarak iyi bir oy potansiyeliniz olacağını düşünüyoruz.



Sn. Aytunç Şirket, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak dün KTOEÖS sendikası ile yaptığınız görüşmede Akademik takvimin 1 Temmuz’da tamamlanması teklifini, yaptığınızı açıkladınız. Bu mümkün olacak mı?



Sn. Hüseyin Cantürk, Galatasaray’ın şampiyonluk maçını bir Beşiktaşlı olan Cumhurbaşkanı Tatar ile izlemişsiniz. Herhalde kutlamalara Cumhurbaşkanı Tatar’ı da dahil ettiniz.

