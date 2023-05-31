Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Lefkoşa’da önceki gece düzenlediğiniz milletvekili aday tanıtım gecesinde gördüğünüz katılım, sizi oldukça mutlu etmiş. Ama unutmayın ki her şey sandıkta belli olur.



Sn. Alişan Şan, dövizdeki yukarıya doğru tırmanış dün de devam etti. Maliye Bakanı olarak siz de biliyorsunuz ki dövizdeki yükseliş fiyatlara da yansıyacaktır. Bu da enflasyonun artması anlamına gelir. Anlaşılan önümüzdeki süreç oldukça sıkıntılı geçecek.



Sn. Erhan Arıklı, yollarda bazı yerlere yapılan yamalamalar hiçbir işe yaramayacak gibi. Zira üç kürek asfalt dökülmesiyle oluşan çökmeler kapatılacak gibi değildir.



Sn. Ali Başman, bu kadar hızlı siyasete ısınacağınızı tahmin etmiyorduk. Maşallah 40 yıllık siyasetçiler gibi konuşup seçmenlerle diyalog kurabiliyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin.



Sn. Raif İlker Buran, Mayıs ayının son güne geldiğimiz bugün yine yağmur beklentisi var. Acaba bu yıl yaz ayları tam olarak ne zaman kendini hissettirecek? Bazı meteoroloji uzmanları Haziran 15’inden sonra yaz sıcaklarının bastıracağını söylüyor.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediye başkanlığınızın ilk 6 ayı itibariyle bölgenin ihtiyaçlarını belirleyip bundan sonra yapılacak işlere odaklanmışsınız. Acaba bölgeye yeni yatırımlar olacak mı?

