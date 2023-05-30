Mesajınız var

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Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yeniden BM’nin tarafları masaya çağırması mümkün görünüyor mu?
 
Sn. Ünal Üstel, Türkiye’de seçimlerin bitmesiyle yeni kurulacak hükümette Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakanın değişeceği konuşuluyor. Bu konuda bir isim bilgisi aldınız mı? İnşallah sizlerle uyumlu çalışabilecek bir bakan atanır.
 
Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanlığı olarak bu ay bütçenizden daha az para çıkacak. Zira öğretmen sendikalarının grevleri nedeniyle yapılan kesintiler az bir para değil.
 
Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayanların başında siz geliyorsunuz. Anlaşılan o ki hükümette en yakın ilişkisi olan kişi sizsiniz. Bu arada takımınız Fenerbahçe’nin sezon sonunda kupayla sezonu kapatmasını bekliyor musunuz?
 
Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa halkı, su faturalarına konulan temizlik ücretini oldukça yüksek bulmuş. Bu konuda bir iyileştirme yapmanızda fayda var.
 
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