Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, son günlerde pek ekranlarda görünmüyorsunuz. Acaba bunun sebebi Başbakanlıktaki mesainizin yoğunluğu mu yoksa göz probleminiz mi nüksetti?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bugünlerde sadece kınama bildirileri yapmakla geçiştiriyorsunuz. Dış temsilciliklerde lobi faaliyetleri bizce artırılmalı. Eğer KKTC’nin devlet olarak görülmesini istiyorsak lobi faaliyetlerini artırmak gerek.





Sn. Alişan Şan, Türkiye’de önümüzdeki günlerde Türk Lirası’nın değer kaybının artacağı yönünde görüşler dile getiriliyor. Acaba bu konuda Maliye Bakanlığı olarak tedbir almayı düşünüyor musunuz? Yoksa bu sadece bir öngörü mü diyorsunuz?



Sn. Hasan Taçoy, ülkemizde çalışanların sayısının belirlendiği sigortalı sayısı şu anda nedir? Acaba bu sigortalıların ne kadarı yerli ne kadarı yabancıdır?





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, bölgenizde yapılan tüm etkinliklere iştirak etmeye gayret gösteriyormuşsunuz. Hem Gönyeli hem de Alayköy’de yapılan tüm işleri de yerinde incelemeyi ihmal etmiyormuşsunuz. İnşallah bu enerjiniz hiç bitmez.





Sn. Akay Aşina, Kulüpler Birliği toplantılarında K. Kaymaklı Kulübü olarak ortaya koyduğunuz görüşünüzden geri adım atmayarak takdir topladınız. Ama yabancı konusunda bir karar vermek gerekirse kaç olmasını istersiniz?

