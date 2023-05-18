Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın son günlerde iki tarafın liderleriyle yaptığı görüşmelerde Kıbrıs sorununa çözüm için son fırsat olacağını söylemiş. Bu söyleme katılıyor musunuz?





Sn. Dursun Oğuz, ülkeye ithal et getirilmesine dair karar alınmasına karşın halen bunun uygulamaya konmasından dolayı, canlı hayvan fiyatları yükselmeye devam ediyormuş. Bakanlık olarak buna dur demenizde fayda var.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülkemizdeki araştırmalara göre, yüksek tansiyon hasta sayısı biraz yukarılarda gibi görünüyor. Bunun sebebi nedir? Sigara ve alkol tüketiminin fazla olması mı yoksa stres mi?





Sn. Murat Şenkul, Girne’nin Antik Liman bölgesi için düşündüğünüz projenin hayata geçmesi durumunda herkesin kazanacağını söylemişsiniz. Ancak bunu uygulamaya koymak kolay olmayacak gibi.





Sn. Mehmet Ali Talat, uzun bir aradan sonra “Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konulu konferansta konuşmacı olarak katılmışsınız. Deneyimlerinizi gelecek nesillere aktarmanız çok güzel.





Sn. Ali Özmen Safa, Süper Lig ekibi Yenicami’nin yıldız futbolcusu Hascan’ı Doğan Türk Birliği’ne satmanız camiadan büyük tepki almış. Camia hedefi şampiyonluk olan takımın en iyi oyuncusunu satmaması gerektiğini dile getiriyor.

