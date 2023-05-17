Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkemizden oy kullanan seçmenlerin çoğunluğu diğer dış temsilciliklerin aksine Kılıçdaroğlu’na oy vermiş. Bunu nasıl yorumlamak gerek…



Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Engelliler Haftası nedeniyle Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıyla yapılan empati maçında sizde görev almışsınız. Futbol oynamasına benzemiyor değil mi?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi tarafından görüşülerek oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurul’a sevk edilen “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ilerleyen günlerde başınızı ağrıtacak gibi. Zira öğretmenler bu konuda geri adım atmayacak gibi…



Sn. Alişan Şan, 2023 ilk 4 ay sonunda yerel bütçe yaklaşık 1 milyar TL’lik bir açık vermiş. Acaba bu açık öngörülen bir açık mı? Bu arada yerel yönetimlerin yaptığı zamlara rağmen bu kadar açık oluşmasının sebebi ne?



Sn. Emin Akkor, dün yapılan empati maçına siz de katılarak dostlarınızla görüşme fırsatı bulmuşsunuz. Maşallah göbeği büyütmüşsünüz. Aman biraz kilolara dikkat etmenizde fayda var…



Sn. Halil Kasım, Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nde yeniden yapılanmaya giderek tecrübeli ve sizin güvendiğiniz birçok çalışanı bazı şubelere sorumlu olarak atamışsınız. İnşallah faydalı bir çalışma olmuştur…

