Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de yapılan seçim ilk turda bitmesine küçük bir oy kalmıştı. Sizce ikinci tur sonucu ne olur? Bu arada ülkemizden çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sn. Hasan Taçoy, Tarım Bakanlığı ile İş Sağlık ve Güvenliği protokolü imzalayarak, Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışanlara iş sağlık ve güvenliği konusunda eğitim verecekmişsiniz. Bizce çalışanlara değil tarım işçilerine bu destek verilmeli.



Sn. Olgun Amcaoğlu, petrol fiyatları dünyada gerilemesine karşın ülkemizde pek bir değişikliğe uğramaması nedeniyle vatandaş oldukça kızgın. Akaryakıt fiyatlarında düşüş olmamasının sebebi dövizin yükselişi olsa gerek.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bu aralar çok fazla medya önünde görünmüyorsunuz… Herhalde eskisi kadar boşa kürek çekecek ne zamanınız ne de enerjiniz kalmadı.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, sizdeki enerjiye de hayran olmamak elde değil. Günün 24 saatinin 18 saatini çalışarak geçiriyormuşsunuz. Bu enerjinin kaynağı nedir?



