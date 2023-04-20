Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı her bayram için bayramlaşma ilanı vererek halkla bayramlaşma gerçekleştirirdi. Ancak son zamanlarda bu konuda pek ilanları göremiyoruz. Acaba bunun sebebi nedir?





Sn. Fikri Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin aldığı karara göre müzelerin bayramda açık olacağı ve çalışanların ek mesai ödeneceği bildirildi. Gerçekten de çok yerinde bir karar oldu.



Sn. Alişan Şan, enflasyonda fakirleşmenin durduğunu ifade ettiniz. Hatta insanların birikimlerinde artış olduğunu belirttiniz. Acaba bunun sebebi insanların gelecek kaygısı nedeniyle tasarrufa gitmesi olabilir mi?



Sn. Dursun Oğuz, 2021-2022 üretim yılına ait kuraklık ve tane kaybı ödemelerinin ikinci taksitini dün üreticilerin hesaplarına yatırarak adeta bayram öncesi bayramlık verdiniz. Hadi hayırlısı.



Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak hazırlamış olduğunuz KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” inşallah hükümet tarafından dikkatlice değerlendirilir. Zira bu gibi çalışmalarla elektrik sorununu ortadan kaldırmak mümkün.



Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG’nin üst üste kazandığı şampiyonluklarla 3. yıldızı takmanız nedeniyle başta siz olmak üzere Mağusa Türk Gücü camiasını kutlarız. Yeni hedeflerinizde başarılar dileriz.

