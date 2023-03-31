Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, Londra’daki Rum gençler tarafından yapılan protesto hareketleri, sizi herhalde hiç endişelendirmedi. Ancak yurt dışı temaslarında dikkatli olmanızda fayda var.





Sn. Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugünkü ziyaretinde herhalde 2023 yılı mali protokolü görüşmeleri sonuçlandırılacak. Bu arada yeni havalimanı konusu da gündemde yer alacak herhalde.





Sn. Hasan Taçoy, İhtiyat Sandığı’nın gelirlerinin Nisan ayı içinde yatırımı olanlarla paylaşılacağını açıklamışsınız. Geliri bu kadar artmış ise neden Sosyal Sigortalar Dairesi için Maliye Bakanlığı borçlanmaya gitti?





Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılıkla mücadele için her türlü çalışmayı yapması için Gelir ve Vergi Dairesi memurlarıyla harıl harıl çalışmalar yapılıyormuş. Kolay gelsin. Umarız sonuç alırsınız.





Sn. Mehmet Harmancı, İnşaat Mühendisleri Odası ile yaptığınız işbirliği protokolü ile Lefkoşa’da yapı denetimlerini başlatıyor olmanız çok yerinde. Bu çalışma sonuçları inşallah dikkate alınır.





Sn. Aytaç Karavezirler, takımınız Cihangir’in Northerland Kıbrıs Kupası’nda geçtiğimiz yılın kupa ve lig şampiyonu MTG’yi elemesi herhalde sizi de coşturdu. Sezon sonu bu kupayı müzenize 2. Kez götürerek ‘Küçük köyük, Büyük hikayesini’ bir kez daha yazmanıza az kaldı.



