Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, bir süreden beridir kamuoyunda kabinede değişiklik olacağı söylentileri ağızdan ağıza dolaşıyor. Bu konuda sizden artık bir nokta koymanız bekleniyor.



Sn. Erhan Arıklı, anlaşılan o ki Kıb-Tek’te ‘Bal tutan parmağını yalar’ misali bazı şirketler büyük rantlar elde ediyor. Ama neden halen daha solar enerji konusunda teşvik verilmiyor?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’nin akibeti konusunda hızlı bir süreç yaşanması şart. Zira 2 ay sonra eğitim yılı sona erecek ve3 aylık tatil süresi başlayacak. Bu dönem iyi değerlendirilmeli.



Sn. Mahmut Özçınar, AB yetkililerinin Atık Su Arıtma Tesislerinden sulanan enginar bahçesine yaptıkları ziyarette herhalde onlara da enginar ikramı yaptınız. Ne de olmasa onların katkısı da var.



Sn. Salih Işık, Çetinkaya alt yapısının İzmir’de düzenlenecek Uluslararası U-12 turnuvasına davet alması için yaptığınız girişimler sonuç vermiş. Umarız günün sonunda çocuklarımız için her şey güzel olacak.



Sn. Emirali Deveci, Menşei Korumalı Ürün sertifikası alan ilk Kıbrıslı Türk hellim üreticisi Gülgün Süt Mamülleri Ltd’in ardından bu sertifikayı alabilecek başka şirket var mı?

