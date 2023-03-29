Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, maaşlardan kesinti yapılması konusu sanki biraz zor olacak. Zira birçok çalışan maaşlarından kesintiden önce devleti yönetenlerin harcamalarını kısmalarını tavsiye ediyor. Haksız da değiller yani.
Sn. Fikri Ataoğlu, partiniz genel sekreteri de olan milletvekiliniz Serhat Akpınar’ın geçtiğimiz gün söylediği ‘vatandaş meyhanelere para harcamak yerine geleceğe yatırım yapsınlar’ sözü başta restorancılar olmak üzere büyük bir kesimden tepki aldı. Siz ne diyorsunuz?
Sn. Hasan Taçoy, bugünlerde ülkede artan inşaat faaliyetlerinde çalışan yabancı işçi sayısı acaba nedir? Ayrıca bu çalışanların ne kadarı kayıt altında biliyor musunuz?
Sn. Meryem Özkurt, BRT’nin mevcut karasal-sayısal televizyon yayıncılığı sistemini yenileme çalışmaları kapsamında Almanya’da yürütülen Dijital Karasal Yayın projesini incelemişsiniz. Umarız kısa zamanda bu hayata geçer.
Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik - Büyükkonuk Belediyesi olarak bölgenizdeki deniz işletmelerini belediyeniz bünyesine alarak geliri artırma çalışmalarına başlamışsınız. İnşallah hedefinize ulaşırsınız.
Sn. Osman Karamanlı, Gençlik Gücü olarak bu sezon istediğiniz sonuçları alamayarak yeniden teknik patron değişikliğine gitmek durumunda kaldınız. Umarız sezon sonunda ligde kalmayı başarırsınız.
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